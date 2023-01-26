47-летняя Ева Лонгория в белом бикини похвасталась стройной фигурой на яхте (фото)

Актриса активно занимается йогой, чтобы держать свое тело в тонусе.

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Американская актриса Ева Лонгория, больше всего прославившаяся после выхода сериала "Отчаянные домохозяйки", даже в свои 47 лет очаровывает поклонников подтянутой фигурой.

Звезда продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте солнечные фотографии на отдыхе. На фоне морского пейзажа знаменитость позировала на яхте, наслаждаясь божьей коровкой в белом бикини и солнцезащитных очках. На фото Ева продемонстрировала длинные ножки и стройную талию.

"Кто-то еще скучает по летнему солнцу?", — спросила у поклонников под снимком Лонгория.

Фото: Instagram evalongoria

В комментариях под фотографией поклонники актрисы сделали ей множество комплиментов о том, что она имеет отличный внешний вид.

"Ты идеальна!", "Вы истинная богиня!", "Выглядите очень горячо!"

Известно, что эта фотография была сделана прошлым летом, когда Ева вместе с супругом и сыном отправилась в отпуск на Капри.

Напомним, Ева Лонгория поделилась трогательным рождественским снимком с сыном.

Также Фокус писал о том, как Ева Лонгория и ее лучшая подруга Виктория Бекхэм повеселились вместе на кухне. К звездным подругам присоединился и четырехлетний сын Евы Лонгории.