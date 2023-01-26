47-річна Єва Лонгорія в білому бікіні похвалилася стрункою фігурою на яхті (фото)

Акторка активно займається йогою, щоб тримати своє тіло в тонусі.

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Американська акторка Єва Лонгорія, яка найбільше прославилася після виходу серіалу "Відчайдушні домогосподарки", навіть у свої 47 років зачаровує шанувальників підтягнутою фігурою.

Зірка продемонструвала у своєму Instagram-акаунті сонячні фотографії на відпочинку. На тлі морського пейзажу знаменитість позувала на яхті, насолоджуючись сонечком у білому бікіні та сонцезахисних окулярах. На фото Єва продемонструвала довгі ніжки та струнку талію.

"Хтось іще сумує за літнім сонцем?" — запитала в шанувальників під знімком Лонгорія.

Фото: Instagram evalongoria

У коментарях під фотографією шанувальники акторки зробили їй безліч компліментів про те, що вона має чудовий зовнішній вигляд.

"Ти ідеальна!", "Ви істинна богиня!", "Маєте дуже гарячий вигляд!"

Відомо, що ця фотографія була зроблена минулого літа, коли Єва разом із чоловіком і сином вирушила у відпустку на Капрі.

Нагадаємо, Єва Лонгорія поділилася зворушливим різдвяним знімком із сином.

Також Фокус писав про те, як Єва Лонгорія та її найкраща подруга Вікторія Бекхем повеселилися разом на кухні. До зіркових подруг приєднався й чотирирічний син Єви Лонгорії.