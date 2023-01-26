Даша Квиткова призналась, собирается ли возвращаться к Никите Добрынину

О разводе звездной пары стало известно в начале 2023 года.

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Украинская блогер-миллионник Даша Квиткова призналась, собирается ли возвращаться к своему уже бывшему мужу Никите Добрынину.

В интервью молодая мама обнародовала сообщения поклонников, которые просят ее сохранить брак с отцом сына. Впрочем, Квиткова попросила, чтобы фолловеры с пониманием отнеслись к просьбе не беспокоить ее подобными вопросами.

"Не расстаются люди, когда в отношениях все хорошо. Не расходятся люди через работу, как все пишут, что мы разошлись из-за моей работы. Надеюсь, вы это поймете. Я отвечала уже в интервью, что пока нет шансов, и точно мы не сойдемся с Никитой", — отметила блогер.

[ + – ] Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном Фото: Instagram Daria Kvitkova

История любви Даши Квитковой и ведущего Никиты Добрынина началась на шоу "Холостяк". Это была единственная пара, которая после окончания программы действительно начала строить отношения в реальной жизни, заключила брак и родила ребенка.

Осенью 2022 года знаменитости обвенчались, однако в начале 2023 объявили о разводе. По словам Квитковой, они сохраняют адекватные отношения для воспитания своего первенца Льва.

Напомним, Даша Квиткова раскрыла сумму своего ежемесячного заработка.

Также Фокус писал о реакции Даши Квитковой на активное обсуждение ее развода в Сети.