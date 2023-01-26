Даша Квіткова зізналася, чи збирається повертатися до Нікіти Добриніна

Про розлучення зіркової пари стало відомо на початку 2023.

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Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова зізналася, чи збирається повертатися до свого уже колишнього чоловіка Нікіти Добриніна.

В інста-сторіз молода мама оприлюднила повідомлення шанувальників, які просять її зберегти шлюб з батьком сина. Втім, Квіткова попросила, щоб фоловери з розумінням поставилися до прохання не турбувати такими питаннями.

"Не розлучаються люди, коли у стосунках все добре. Не розходяться люди через роботу, як всі пишуть, що ми розійшлися через мою роботу. Сподіваюся, ви це зрозумієте. Я відповідала вже в інтерв'ю, що поки немає шансів, і точно ми не зійдемося з Микитою", — зазначила блогерка.

[ + – ] Даша Квіткова та Нікіта Добринін із сином Фото: Instagram Daria Kvitkova

Історія кохання Даші Квіткової та ведучого Нікіти Добриніна розпочалася на шоу "Холостяк". Це була єдина пара, яка після закінчення програми справді почала будувати стосунки у реальному житті, одружилася та народила дитину.

Восени 2022 знаменитості повінчалися, проте на початку 2023 оголосили про розлучення. За словами Квіткової, вони зберігають адекватні стосунки задля виховання свого первістка Лева.

Нагадаємо, Даша Квіткова розкрила суму свого щомісячного заробітку.

Також Фокус писав про реакцію Даші Квіткової на активне обговорення її розлучення у мережі.