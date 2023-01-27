Модельное тело за неделю. Как похудеть за 7 дней на 5 килограммов

Если вам нужно быстро похудеть, не потейте. Есть способ сбросить несколько килограммов всего за 5 дней.

Related video

Самый быстрый способ похудеть за 5 дней — уменьшить количество потребляемых калорий и увеличить количество упражнений. Правильное и здоровое питание также важно для быстрого похудения. По материалам livestrong.

Первый шаг к похудению. Физическая нагрузка

Упражнения каждый день. Упражнения необходимы для похудения, потому что это самый быстрый способ сжечь калории. Исследование Университета Питтсбурга говорит, что вам нужно заниматься по 55 минут 5 дней в неделю, чтобы похудеть; однако вы хотите похудеть за 5 дней, поэтому вам нужно будет тренироваться каждый день в течение 5 дней.

Фото: Getty Images

Второй шаг к похудению. Завтракать

Фото: Getty Images

Есть завтрак. Плотный завтрак прямо с утра запустит метаболизм и поможет сжечь больше калорий в течение дня. Если вы хотите похудеть за 5 дней, вам нужно завтракать, потому что это самый важный прием пищи за день. Употребление яичных белков — лучший выбор для завтрака. Они насыщены белком, а белок даст вам энергию, необходимую для тренировок. Съедайте три яичных белка каждое утро.

Третий важный шаг к похудению. Пить больше чистой воды

Фото: Getty Images

Пить воду. Питьевая вода ускоряет обмен веществ и вымывает из организма токсины. Это удержит вас от обезвоживания и даст вам дополнительный заряд энергии для завершения ваших тренировок. Вы должны выпить по крайней мере восемь 8 стаканов воды в день.

Четвертый шаг к похудению. Избегать углеводов

Фото: Getty Images

Избегайте углеводов. Углеводы не используются организмом сразу, поэтому они откладываются в виде жира. Если вы хотите похудеть всего за 5 дней, важно ограничить потребление углеводов. Чем меньше углеводов вы едите, тем меньше жира откладывается и тем больше жира вы можете сжечь.

Пятый шаг к похудению. Подсчитывать калории

Фото: Getty Images

Уменьшите количество калорий. Это самый важный шаг к похудению за короткий промежуток времени. Один килограмм равен 3500 калориям. Таким образом, если вы будете уменьшать количество калорий на 700 каждый день, вы сможете сбросить примерно 5 кг за 5 дней, просто сократив потребление пищи.

Шестой шаг к похудению. Съесть фрукт перед едой

Фото: Getty Images

Перед едой съешьте фрукт. Съешьте банан или яблоко перед завтраком, обедом и ужином. Это поможет наполнить желудок до того, как вы съедите основную часть еды, так что в итоге вы съедите меньше.

Седьмой шаг к похудению. Правильно дышать

Фото: Getty

Делайте глубокие, медленные вдохи в течение 10 минут каждый день. Считайте до 10, медленно вдыхая, затем выдыхая, медленно считая до 10. Глубокое дыхание помогает вам похудеть из-за дополнительного кислорода от более глубоких вдохов. Чем больше кислорода поступает в ваше тело, тем больше жира вы сжигаете в результате окисления. Национальный институт здоровья утверждает, что глубокое дыхание в течение 10 минут в день снизит кровяное давление и реально поможет похудеть.