Модельне тіло протягом тижня. Як схуднути за 7 днів на 5 кілограмів

Якщо вам потрібно швидко схуднути, не пітнійте. Є спосіб скинути кілька кілограмів лише за 5 днів.

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Найшвидший спосіб схуднути за 5 днів — зменшити кількість споживаних калорій і збільшити кількість вправ. Правильне та здорове харчування також важливе для швидкого схуднення. За матеріалами livestrong.

Перший крок до схуднення. Фізичне навантаження

Вправи щодня. Вправи необхідні для схуднення, тому що це найшвидший спосіб спалити калорії. Дослідження Університету Піттсбурга каже, що вам потрібно займатися по 55 хвилин 5 днів на тиждень, щоб схуднути; однак якщо ви хочете схуднути за 5 днів, тому вам потрібно буде тренуватися щодня протягом 5 днів.

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Другий крок до схуднення. Снідати

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Їсти сніданок. Гарний сніданок зранку запустить метаболізм і допоможе спалити більше калорій протягом дня. Якщо ви хочете схуднути за 5 днів, вам потрібно снідати, тому що це найважливіший прийом їжі за день. Вживання яєчних білків — найкращий вибір для сніданку. Вони насичені білком, а білок дасть вам енергію, потрібну для тренувань. З'їдайте три яєчні білки щоранку.

Третій важливий крок до схуднення. Пити більше чистої води

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Пити воду. Питна вода прискорює обмін речовин і вимиває з організму токсини. Це утримає вас від зневоднення й дасть вам додатковий заряд енергії для завершення ваших тренувань. Ви повинні випити принаймні вісім вісім склянок води на день.

Четвертий крок до схуднення. Уникати вуглеводів

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Уникайте вуглеводів. Вуглеводи не використовуються організмом відразу, тому вони відкладаються у вигляді жиру. Якщо ви хочете схуднути лише за 5 днів, важливо обмежити споживання вуглеводів. Чим менше вуглеводів ви їсте, тим менше жиру відкладається й тим більше жиру ви можете спалити.

П'ятий крок до схуднення. Підраховувати калорії

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Зменшіть кількість калорій. Це найважливіший крок для схуднення за короткий проміжок часу. Один кілограм дорівнює 3500 калорій. Отже, якщо ви зменшуватимете кількість калорій на 700 кожен день, ви зможете скинути приблизно 5 кг за 5 днів, просто скоротивши споживання їжі.

Шостий крок до схуднення. З'їсти фрукт перед їжею

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Перед їжею з'їжте фрукти. З'їжте банан або яблуко перед сніданком, обідом і вечерею. Це допоможе наповнити шлунок до того, як ви з'їсте основну частину їжі, так що в результаті ви з'їсте менше.

Сьомий крок до схуднення. Правильно дихати

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Робіть глибокі, повільні вдихи протягом 10 хвилин щодня. Рахуйте до 10, повільно вдихаючи, потім видихаючи, повільно рахуючи до 10. Глибоке дихання допомагає вам схуднути через додатковий кисень від глибших вдихів. Чим більше кисню надходить у ваше тіло, тим більше жиру ви спалюєте внаслідок окислення. Національний інститут здоров'я стверджує, що глибоке дихання протягом 10 хвилин на день знизить кров'яний тиск і реально допоможе схуднути.