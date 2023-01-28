Дженнифер Лопес чуть не умерла на съемках своего нового фильма
Знаменитость рассказала о несчастном случае на съемочной площадке.
53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес едва не умерла на съемках своего нового фильма. Об этом пишет AS.
Жена оскароносного Бена Аффлека рассказала о почти предсмертном опыте во время съемок картины "Моя пиратская свадьба".
Во время мероприятия в рамках продвижения своего нового фильма Джей Ло рассказала об инциденте на съемочной площадке. По словам знаменитости, она едва не свалилась со скалы во время съемок в Доминиканской Республике.
Во время игры "Кто есть кто" на BuzzFeed Дженнифер Лопес рассказала, что у нее был почти смертельный опыт, но Джошу Дюамелю удалось спасти ее от падения.
Актерам задавали разнообразные вопросы о том, кто больше всего заслуживает определенных титулов, и Лопес, и Дюамель были избраны как те, кому, скорее всего, удастся сделать трюк в первом дубле.
"Я почувствовала, что у нас получилось достаточно хорошо", — призналась звезда экрана.
"Особенно, когда мы вместе были в наручниках и нам приходилось делать все эти сумасшедшие вещи. За исключением, когда я чуть не перепрыгнула скалу", — добавила возлюбленная Бена Аффлека.
Кроме Джей Ло, в картине появится также актриса Дженнифер Кулидж, известная по роли в "Американском пироге".
Напомним, Дженнифер Лопес вышла на публику в полупрозрачном платье.
Также Фокус писал об идеальном черном брючном костюме, который накануне продемонстрировала Дженнифер Лопес.