Знаменитість розповіла про нещасний випадок на знімальному майданчику.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес ледь не померла на зйомках свого нового фільму. Про це пише AS.

Дружина оскароносного Бена Аффлека розповіла про майже передсмертний досвід під час зйомок картини "Моє піратське весілля".

Під час заходу у рамках просування свого нового фільму Джей Ло розповіла про інцидент на знімальному майданчику. За словами знаменитості, вона ледь не впала зі скелі під час зйомок у Домініканській Республіці.

Під час гри "Хто є хто" на BuzzFeed Дженніфер Лопес розповіла, що у неї був майже смертельний досвід, але Дюамелю вдалося врятувати її від падіння.

Акторам ставили різноманітні запитання про те, хто найбільше заслуговує певних титулів, і Лопес, і Дюамель були обрані як ті, кому найімовірніше вдасться зробити трюк у першому дублі.

"Я відчула, що у нас вийшло досить добре", — зізналася зірка екрану.

"Особливо, коли ми разом були в наручниках і нам доводилося робити всі ці божевільні речі. За винятком одного разу, коли я ледь не перескочила скелю", — додала кохана Бена Аффлека.

[ + – ] Дженніфер Лопес розповіла про інцидент на зйомках свого нового фільму

Окрім Джей Ло, у картині з'явиться також акторка Дженніфер Кулідж, відома за роллю в "Американському пирогу".

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: Getty

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вийшла на публіку в напівпрозорій сукні.

Також Фокус писав про ідеальний чорний штанний костюм, який напередодні продемонструвала Дженніфер Лопес.