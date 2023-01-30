Ritter Sport анонсировали новую шоколадку со вкусом хрустящих ножек сверчка

Однако вскоре заявили, что это была шутка и оригинальная шоколадка будет доступна только онлайн.

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Известный немецкий производитель популярных шоколадок Ritter Sport напугал своих поклонников, заявив, что выпустит новую шоколадку под названием Ganze Grille (целый сверчок), в котором, кроме "вкуснейшего шоколада" можно будет найти "хрустящие ножки сверчка". Об этом пишет Szeretlek Magyarorszag.

И опубликовал фото упаковки новой шоколадки со сверчком. Поклонники марки разделились на два лагеря. Одни заявили, что не прочь попробовать сверчков, а другие были возмущены и заявили, что на такое они не подписывались.

Чтобы прояснить ситуацию, Ritter Sport также указал в комментарии, что продукт будет "доступен только в цифровом виде", как и все остальные их Kamucskies. И успокоили поклонников, сообщив, что никаких насекомых в их шоколадках не будет.

Скорей всего, это было сделано, чтобы привлечь внимание к новой веганской линии шоколада.

В новых шоколадках вместо обычного молока будет миндальное молоко, а также на 100% экологичное какао. Вкус будет дополнен жареным арахисом и соленой карамелью.

Напомним, ранее ученые рассказали, безопасно ли есть шоколад, который покрывается белым налетом. Ответ – можно. А еще его можно расплавить для шоколадного фондю.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, какое количество шоколада нужно съедать в день, чтобы стать счастливым человеком.