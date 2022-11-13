Почему обычный шоколад становится белым и безопасно ли его есть: ученые дали свой ответ

Иногда на черном или молочном шоколаде появляется белый налет или же белые пятна. Некоторых людей это пугает, но на самом деле не все так страшно.

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Бывает так, что шоколад, который вы приобрели недавно, оказался покрытым белым налетом или же белыми пятнами. Для многих людей это будет неприятной неожиданностью. Поэтому сразу возникает вопрос: можно ли такой шоколад есть, не опасен ли он для здоровья? Ученые объяснили, почему у шоколада появляются такие особенности и безопасен ли он, пишет Live Science.

По словам Натана Кила из Университета Тасмании, Австралия, шоколад, как молочный, так и черный, может приобретать не совсем аппетитное покрытие – белый налет или белые пятна. Это является результатам химической реакции, которая называется "цветение шоколада".

"Шоколад делают из какао-бобов, которые ферментируют и обжаривают. Это запускает определенные химические реакции, которые помогают быть этому лакомству вкусным и ароматным. В среднем какао-бобы содержат около 50% какао-масла и 50% какао-волокна. Какао-масло — это жирная часть какао-бобов, а какао-волокно — это темная часть шоколада. Эти волокна придают шоколаду цвет и большую часть вкуса, в то время как масло тает при температуре человеческого тела и таким образом шоколад тает во рту", — говорит Кила.

Черный шоколад создают из измельченной какао-массы, а молочный – с добавлением молока. Что касается белого шоколада, то он также создается с помощью молока, но в нем нет какао-волокон.

[ + – ] Черный шоколад создают из измельченной какао-массы, а молочный – с добавлением молока. Что касается белого шоколада, то он также создается с помощью молока, но в нем нет какао-волокон Фото: Daily Mail

"Цветение шоколада происходит, когда молекулы внутри шоколадной плитки или шоколадной конфеты начинают перемещаться. В результате появляется два вида белого налета или пятен – сахарный и жировой. Последний появляется, когда какао-масло перемещается на поверхность шоколада из-за высокой температуры, воздействия света или неправильного хранения. Сахарный налет появляется из-за слишком влажной окружающей среды или из-за перемещения шоколада из холодильника в слишком теплое помещение", — говорит Кила.

По словам ученого, покрытый белым налетом или пятнами шоколад теряет свою структуру, а также вкусовые качества. Хотя его все равно можно есть, так как он безвреден для здоровья.

"Есть такой шоколад можно, хотя во рту могут возникнуть не очень приятные ощущения, в частности это похоже на то, как вроде бы вы едите мел или песок. С точки зрения здоровья – это безопасно, с точки зрения вкуса – это не очень приятно", — говорит Кила.

В то же время вернуть шоколад в норму можно и сделать это очень легко. По словам ученого, для этого нужно шоколад с налетом или пятнами просто расплавить. Это вернет лакомству его обычную структуру и вкусовые качества.

"Такой шоколад можно нагреть даже в микроволновке. Его можно добавить в выпечку или сделать фондю", — говорит Кила.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, какое количество шоколада нужно съедать в день, чтобы стать счастливым человеком.

Также Фокус писал о том, что употребление шоколада снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует лучшей работе мозга.