Чому звичайний шоколад стає білим і чи безпечно його їсти: вчені дали свою відповідь

Іноді на чорному або молочному шоколаді з'являється білий наліт або білі плями. Деяких людей це лякає, але насправді не так страшно.

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Буває так, що шоколад, який ви придбали нещодавно, виявився покритим білим нальотом або білими плямами. Для багатьох людей це буде неприємною несподіванкою. Тому відразу постає питання: чи можна такий шоколад їсти, чи небезпечний він для здоров'я? Вчені пояснили, чому у шоколаду з'являються такі особливості і чи він безпечний, пише Live Science.

За словами Натана Кіла з Університету Тасманії, Австралія, шоколад, як молочний, так і чорний, може купувати не зовсім апетитне покриття — білий наліт чи білі плями. Це результати хімічної реакції, яка називається "цвітіння шоколаду".

"Шоколад роблять з какао-бобів, які ферментують і обсмажують. Це запускає певні хімічні реакції, які допомагають бути цим ласощам смачним і ароматним. У середньому какао-боби містять близько 50% какао-олії та 50% какао-волокна. Какао-масло — це жирна частина какао-бобів, а какао-волокно — це темна частина шоколаду. Ці волокна надають шоколаду колір і більшу частину смаку, тоді як масло тане при температурі людського тіла і таким чином шоколад тане в роті", — говорить Кіла.

Чорний шоколад виготовляють із подрібненої какао-маси, а молочний – з додаванням молока. Що стосується білого шоколаду, він також створюється за допомогою молока, але в ньому немає какао-волокон.

[ + – ] Чорний шоколад виготовляють із подрібненої какао-маси, а молочний – з додаванням молока. Що стосується білого шоколаду, він також створюється за допомогою молока, але в ньому немає какао-волокон Фото: Daily Mail

"Цвітіння шоколаду відбувається, коли молекули всередині шоколадної плитки або шоколадної цукерки починають переміщатися. В результаті з'являється два види білого нальоту або плям — цукровий і жировий. Останній з'являється, коли какао-масло переміщається на поверхню шоколаду через високу температуру, вплив світла або неправильного зберігання. Цукровий наліт з'являється через надто вологе навколишнє середовище або через переміщення шоколаду з холодильника в занадто тепле приміщення", — каже Кіла.

За словами вченого, вкритий білим нальотом чи плямами шоколад втрачає свою структуру, а також смакові якості. Хоча його все одно можна їсти, тому що він нешкідливий для здоров'я.

"Є такий шоколад можна, хоча в роті можуть виникнути не дуже приємні відчуття, зокрема це схоже на те, як начебто ви їсте крейду або пісок. З погляду здоров'я — це безпечно, з погляду смаку — це не дуже приємно", — каже Кіла.

Водночас, повернути шоколад у норму можна і зробити це дуже легко. За словами вченого, для цього потрібно шоколад із нальотом чи плямами просто розплавити. Це поверне ласощам їх звичайну структуру та смакові якості.

"Такий шоколад можна нагріти навіть у мікрохвильовій печі. Його можна додати у випічку або зробити фондю", — каже Кіла.

Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, скільки шоколаду потрібно з'їдати в день, щоб стати щасливою людиною.

Також Фокус писав про те, що вживання шоколаду знижує ризик смертності від серцево-судинних захворювань, а також сприяє кращій роботі мозку.