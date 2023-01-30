Ritter Sport анонсували нову шоколадку зі смаком хрустких ніжок цвіркуна

Однак незабаром заявили, що це був жарт й оригінальний шоколад буде доступний тільки онлайн.

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Відомий німецький виробник популярних шоколадок Ritter Sport налякав своїх шанувальників, заявивши, що випустить нову шоколадку під назвою Ganze Grille (цілий цвіркун), в якому, окрім "смачного шоколаду", можна буде знайти "хрусткі ніжки цвіркуна". Про це пише Szeretlek Magyarorszag.

Й опублікував фото упаковки нової шоколадки з цвіркуном. Шанувальники марки розділилися на два табори. Одні заявили, що не проти спробувати цвіркунів, а інші були обурені та заявили, що на таке вони не підписувалися.

Щоб прояснити ситуацію, Ritter Sport також зазначив у коментарі, що продукт буде "доступний тільки в цифровому вигляді", як і решта їхніх Kamucskies. І заспокоїли шанувальників, повідомивши, що жодних комах у їхніх шоколадках не буде.

Швидше за все, це було зроблено, щоб привернути увагу до нової веганської лінії шоколаду.

У нових шоколадках замість звичайного молока буде мигдальне молоко, а також 100% екологічне какао. Смак буде доповнений смаженим арахісом і солоною карамеллю.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, чи безпечно їсти шоколад, який покривається білим нальотом. Відповідь — можна. А ще його можна розплавити для шоколадного фондю.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки шоколаду потрібно з'їдати на день, щоб стати щасливою людиною.