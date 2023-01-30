Дженнифер Лопес сходила на вечеринку с подругами в гламурном мини-платье (фото)

Эффектный образ идеально подходил знаменитой артистке.

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53-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес сходила на звездную вечеринку, организованную по случаю дня рождения ее подруги Анастасии Соаре — генерального директора и основательницы косметической фирмы Anastasia Beverly Hills.

Поскольку Лопес нарядилась для своего выхода в гламурный наряд, не поделиться им с поклонниками она просто не могла. Звезда опубликовала несколько фото, на которых позировала с Ким Кардашьян, Опрой Уинфри, Софией Вергарой и самой Анастасией Соаре.

В тот вечер артистка выбрала платье молочного оттенка от бренда Valentino, расшитое золотыми пайетками. Лук звезда дополнила накидкой с перьями, украшениями от Cartier и туфлями на высокой платформе тоже от Valentino.

Также Джей Ло сделала высокую прическу и яркий макияж. Бена с ней не было, вероятно, на день рождения она хода с подругами-знаменитостями.

Кроме того, на мероприятии присутствовали Синди Кроуфорд, Приняла Чопра, Хайди Клум, Джессика Альба, Крис Дженнер и другие звезды.

[ + – ] День рождения Анастасии Соаре Фото: Instagram @kimkardashian

Напомним, экс-муж актрисы и поп-звезды Дженнифер Лопес, американский певец Марк Энтони женился в четвертый раз. Его избранницей стала парагвайская модель, участница конкурса Мисс Вселенная 2021 года Надя Феррейра. 54-летний музыкант и 23-летняя красавица в прошлую субботу, 28 января, устроили роскошную свадебную церемонию в Художественном музее Переса в Майами.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес чуть не умерла на съемках своего нового фильма.