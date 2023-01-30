Дженніфер Лопес сходила на вечірку з подругами в гламурній мінісукні (фото)

Ефектний образ ідеально пасував знаменитій артистці.

Related video

53-річна співачка й акторка Дженніфер Лопес сходила на зіркову вечірку, організовану з нагоди дня народження її подруги Анастасії Соаре — генеральної директорки та засновниці косметичної фірми Anastasia Beverly Hills.

Оскільки Лопес вбралася для свого виходу в гламурне вбрання, не поділитися ним із шанувальниками вона просто не могла. Зірка опублікувала кілька фото, на яких позувала з Кім Кардаш'ян, Опрою Вінфрі, Софією Вергарою та самою Анастасією Соаре.

Того вечора артистка вибрала сукню молочного відтінку від бренду Valentino, розшиту золотими паєтками. Лук зірка доповнила накидкою з пір'ям, прикрасами від Cartier і туфлями на високій платформі теж від Valentino.

Також Джей Ло зробила високу зачіску та яскравий макіяж. Бена з нею не було, мабуть, на день народження вона хода з подругами-знаменитостями.

Крім того, на заході були присутні Сінді Кроуфорд, Пріянка Чопра, Гайді Клум, Джессіка Альба, Кріс Дженнер та інші зірки.

[ + – ] День народження Анастасії Соаре Фото: Instagram @kimkardashian

Нагадаємо, ексчоловік акторки та попзірки Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні одружився вчетверте. Його обраницею стала парагвайська модель, учасниця конкурсу "Міс Всесвіт 2021" Надя Феррейра. 54-річний музикант і 23-річна красуня минулої суботи, 28 січня, влаштували розкішну весільну церемонію в Художньому музеї Переса в Маямі.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес мало не вмерла на зйомках свого нового фільму.