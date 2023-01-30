Дженніфер Лопес сходила на вечірку з подругами в гламурній мінісукні (фото)
Ефектний образ ідеально пасував знаменитій артистці.
53-річна співачка й акторка Дженніфер Лопес сходила на зіркову вечірку, організовану з нагоди дня народження її подруги Анастасії Соаре — генеральної директорки та засновниці косметичної фірми Anastasia Beverly Hills.
Оскільки Лопес вбралася для свого виходу в гламурне вбрання, не поділитися ним із шанувальниками вона просто не могла. Зірка опублікувала кілька фото, на яких позувала з Кім Кардаш'ян, Опрою Вінфрі, Софією Вергарою та самою Анастасією Соаре.
Того вечора артистка вибрала сукню молочного відтінку від бренду Valentino, розшиту золотими паєтками. Лук зірка доповнила накидкою з пір'ям, прикрасами від Cartier і туфлями на високій платформі теж від Valentino.
Також Джей Ло зробила високу зачіску та яскравий макіяж. Бена з нею не було, мабуть, на день народження вона хода з подругами-знаменитостями.
Крім того, на заході були присутні Сінді Кроуфорд, Пріянка Чопра, Гайді Клум, Джессіка Альба, Кріс Дженнер та інші зірки.
Нагадаємо, ексчоловік акторки та попзірки Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні одружився вчетверте. Його обраницею стала парагвайська модель, учасниця конкурсу "Міс Всесвіт 2021" Надя Феррейра. 54-річний музикант і 23-річна красуня минулої суботи, 28 січня, влаштували розкішну весільну церемонію в Художньому музеї Переса в Маямі.
Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес мало не вмерла на зйомках свого нового фільму.