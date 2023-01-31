Травил наркотиками и домогался: на Мэрилина Мэнсона снова подали в суд

Отмечается, что произошло это еще в 1990-х годах, когда жертве было меньше 18 лет.

Related video

На американского певца Мэрилина Мэнсона подали в суд за сексуальное домогательство. По заявлениям анонимной жертвы, исполнитель якобы ухаживал за 16-летней девочкой и неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в 90-х годах. Об этом пишет PageSix.

Женщина решила не раскрывать свое лицо при подаче иска в суд. Она рассказала, что подобных инцидентов с ней было несколько. Кроме сексуального насилия, Мэнсон обвиняется в побоях и умышленном причинении стресса.

По словам жертвы, ей и ее семье также угрожали, но она продолжала приходить на концерты артиста во время гастролей. Во время 4-дневного путешествия с Мэрилином, рокер якобы травил ее наркотиками, а также готовил почву для устрашения и контроля после того, как она стала совершеннолетней.

"В результате сексуальных притязаний и нападений со стороны Брайана Уорнера, организованных и поощряемых ответчиками компаниями Interscope и Nothing Records, истец перенес серьезные эмоциональные, физические и психологические страдания, включая чувство стыда и вины, экономические и эмоциональные потери", – говорится в документе.

Напомним, Мэрилин Мэнсон заявил о крахе карьеры и угрозах смертью. После скандала с сексуальными обвинениями от артиста отвернулись все музыкальные лейблы. Более того, он потерял роли в двух сериалах и возможность экспонировать свои картины.

Также Фокус писал, что в ноябре 2021 года 55 человек из числа друзей, соратников, бывших сотрудников и партнерш Мэнсона рассказали, что он за человек, и заявили, что Мэрилин никогда не скрывал своих садистских наклонностей от публики.