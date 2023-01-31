Травив наркотиками та домагався: на Меріліна Менсона знову подали до суду

Наголошується, що сталося це ще у 1990-х роках, коли жертві було менш як 18 років.

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На американського співака Меріліна Менсона подали до суду за сексуальне домагання. За заявами анонімної жертви, виконавець нібито доглядав 16-річну дівчинку і неодноразово наражав її на сексуальне насильство в 90-х роках. Про це пише PageSix.

Жінка вирішила не розкривати своє обличчя під час подання позову до суду. Вона розповіла, що таких інцидентів із нею було кілька. Крім сексуального насильства, Менсона звинувачують у побиттях і навмисному заподіянні стресу.

За словами жертви, їй та її сім'ї також погрожували, але вона продовжувала приходити на концерти артиста під час гастролей. Під час 4-денної подорожі з Меріліном, рокер нібито цькував її наркотиками, а також готував ґрунт для залякування та контролю після того, як він став повнолітнім.

"Внаслідок сексуальних домагань і нападів з боку Браяна Ворнера, організованих та заохочуваних відповідачами компаніями Interscope та Nothing Records, позивач переніс серйозні емоційні, фізичні та психологічні страждання, включаючи почуття сорому та провини, економічні та емоційні втрати", – йдеться у документі.

Нагадаємо, Мерілін Менсон заявив про крах кар'єри та погрози смертю. Після скандалу із сексуальними звинуваченнями від артиста відвернулися всі музичні лейбли. Ба більше, він втратив роль у двох серіалах та можливість експонувати свої картини.

Також Фокус писав, що в листопаді 2021 року 55 осіб з числа друзів, соратників, колишніх співробітників та партнерок Менсона розповіли, що він за людина, і заявили, що Мерілін ніколи не приховував своїх садистських нахилів від публіки.