Приянка Чопра снялась для британского Vogue вместе с дочкой (фото)

Звездная пара скрывает подробности личной жизни, однако в съемках для журнала также принимала участие их маленькая дочь Мэлти Мэри.

Related video

Обладательница титула "Мисс мира-2000", индийская актриса Приянка Чопра украсила обложку британского Vogue. Для съемок февральского выпуска к 40-летней знаменитости присоединилась годовая дочь. Об этом пишет Hollywood Life.

Также издание отмечает, что актриса хочет продолжить разрушать расовые и этнические барьеры.

"Надеюсь, я открою двери для следующего поколения девочек. Я хочу отметить успех и достижения жителей Южной Азии за пределами Индии в международной сфере, потому что мы заслуживаем этого положения", — сказала она.

Приянка также поделилась кадрами с фотосессии, сделанными для свежего номера Vogue, в своем Instagram.

Фотография, на которой Приянка позирует с дочерью, затмила другие кадры. Девушка надела обтягивающее красное миди-платье с длинными рукавами и высоким воротником. Наряд идеально облегал ее фигуру, и она дополнила его золотым колье-чокером. Мэлти Мэри была в красном бархатном платье. При этом лицо девочки скрыто. Звезда прижимает маленькую к груди, словно оберегая от завистливых глаз.

Кроме того, Чопра снялась отдельно в монохромных образах, включая желтое виниловое пальто LaQuan Smith на голое тело, которое дополнял толстый ремень вокруг талии.

На еще одной из фотографий со съемок Приянка была одета в обтягивающее синее платье-футляр с вышивкой Off-White и кольцом Bulgari, а на другой фотографии она была изображена в другом потрясающем синем платье, которое было с многочисленными вырезами.

[ + – ] Приянка Чопра Фото: Instagram @britishvogue [ + – ] Приянка Чопра Фото: Instagram @britishvogue

В начале 2022 появился на свет первый общий ребенок звездной пары. Девочку родила суррогатная мама. Накануне Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас впервые вышли на публику со своей годовалой дочерью Мэлти Мэри. ﻿

Также Фокус писал о других известных звездах, прибегших к услугам суррогатного материнства.