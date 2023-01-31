Пріянка Чопра знялася для британського Vogue разом із донькою (фото)

Зіркова пара приховує подробиці особистого життя, однак у зйомках для журналу також брала участь їхня маленька дочка Мелті Мері.

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Власниця титулу "Міс світу-2000", індійська акторка Пріянка Чопра прикрасила обкладинку британського Vogue. Для зйомок лютневого випуску до 40-річної знаменитості приєдналася річна дочка. Про це пише Hollywood Life.

Також видання зазначає, що акторка хоче продовжити руйнувати расові й етнічні бар'єри.

"Сподіваюся, я відчиню двері для наступного покоління дівчаток. Я хочу відзначити успіх і досягнення жителів Південної Азії за межами Індії в міжнародній сфері, тому що ми заслуговуємо на це", — сказала вона.

Пріянка також поділилася кадрами з фотосесії, зробленими для нового номера Vogue, у своєму Instagram.

Фотографія, на якій Пріянка позує з дочкою, затьмарила інші кадри. Дівчина одягла обтислу червону мідісукню з довгими рукавами та високим коміром. Вбрання ідеально облягало її фігуру, і вона доповнила його золотим кольє-чокером. Мелті Мері була в червоній оксамитовій сукні. Водночас обличчя дівчинки приховано. Зірка притискає маленьку до грудей, наче оберігаючи від заздрісних очей.

Крім того, Чопра знялася окремо в монохромних образах, включаючи жовте вінілове пальто LaQuan Smith на голе тіло, яке доповнював товстий ремінь навколо талії.

На ще одній з фотографій зі зйомок Пріянка була одягнена в обтислу синю сукню-футляр із вишивкою від Off-White і кільцем Bulgari, а на іншій фотографії вона була зображена в іншій приголомшливій синій сукні з численними вирізами.

[ + – ] Пріянка Чопра Фото: Instagram @britishvogue [ + – ] Пріянка Чопра Фото: Instagram @britishvogue

На початку 2022 року з'явилася на світ перша спільна дитина зіркової пари. Дівчинку народила сурогатна мама. Напередодні Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас уперше вийшли на публіку зі своєю однорічною дочкою Мелті Мері.

Також Фокус писав про інших відомих зірок, які вдалися до послуг сурогатного материнства.