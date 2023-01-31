В элегантном жакете с вышивкой: актриса Джейми Ли Кертис вышла на красную дорожку

Звезда фильмов ужасов в стильном образе посетила светское мероприятие в Калифорнии.

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64-летняя голливудская актриса Джейми Ли Кертис в классическом наряде посетила посетила ежегодную церемонию вручения премии AARP "Фильмы для взрослых", которая проводилась отеле Beverly Wilshire. Награда вручается режиссерам и актерам за их вклад в киноискусство, но номинантам должно быть не менее 50 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Хэллоуин" появилась на светском мероприятии в черном брючном костюме от бренда Alexander McQueen. Наряд состоял из элегантных брюк и жакета с шелковым лацканом. Изюминкой образа стал жакет, на котором была красивая вышивка в виде цветов и птиц, а также асимметричный "хвост" с одной стороны изделия.

Свой аутфит актриса дополнила черным однотонным топом, легким макияжем и парой сережек-пусетов из бриллиантов.

[ + – ] Джейми Ли Кертис Фото: Getty Images

Напомним, Джейми Ли Кертис была шокирована, когда ее имя назвали в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Все везде и сразу" на кинопремии "Оскар".

Также Фокус писал, что полуобнаженная Джейми Ли Кертис появилась в новой съемке для NYT.