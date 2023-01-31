В елегантному жакеті з вишивкою: акторка Джеймі Лі Кертіс вийшла на червону доріжку

Зірка фільмів жахів у стильному образі відвідала світський захід у Каліфорнії.

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64-річна голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс у класичному вбранні відвідала відвідала щорічну церемонію вручення премії AARP "Фільми для дорослих", яка проводилася в готелі Beverly Wilshire. Нагорода вручається режисерам і акторам за їхній внесок у кіномистецтво, але номінантам має бути не менше 50 років. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Геловін" з'явилася на світському заході в чорному костюмі брюки від бренду Alexander McQueen. Наряд складався з елегантних штанів і жакета з шовковим лацканом. Родзинкою образу став жакет, на якому була гарна вишивка у вигляді квітів і птахів, а також асиметричний "хвіст" із одного боку виробу.

Свій аутфіт акторка доповнила чорним однотонним топом, легким макіяжем і парою сережок-пусетів із діамантів.

[ + – ] Джеймі Лі Кертіс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джеймі Лі Кертіс була шокована, коли її ім'я назвали в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм "Все скрізь і одразу" на кінопремії "Оскар".

Також Фокус писав, що напівоголена Джеймі Лі Кертіс з'явилася в новій зйомці для NYT.