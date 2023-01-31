Знала королеву с детства. Умерла близкая подруга Елизаветы II

Леди Руперт Невилл скончалась в 97 лет. Ожидается, что на ее похоронах будут члены королевской семьи.

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Урожденная Камилла Уоллоп, дочь 9-го графа Портсмута, была известна друзьям, включая королеву, как Микки. Они знали друг друга с детства и Камилла с Елизаветой даже в преклонном возрасте совершали совместные вылазки, оставаясь неузнанными. Об этом пишет Daily Mail.

В 97 лет скончалась близкая подруга королевы Елизаветы II. Леди Руперт Невилл, которую описывали, как "самую озорную" среди наперсниц королевы, дружила с Елизаветой с детства.

Во время Второй Мировой войны они вместе учились стрелять в садах Букингемского дворца, а, повзрослев, стали еще более близки.

Леди Камиллу друзья знали, как Микки. В 1944 году она вышла замуж за лорда Руперта Невилла, и их семейный дом, Хорстед-плейс, в Акфилде, Восточный Сассекс, стал убежищем для принцессы Маргарет и Питера Таунсенда во время их бурного романа.

Лорд Руперт служил казначеем принца Филиппа, а также его личным секретарем. Королева Елизавета и Филипп часто останавливались в их имении.

[ + – ] Леди Руперт Невилл в молодости

И оттуда королева иногда инкогнито совершала вылазки в Брайтон. Без охраны и без сопровождающих, только в компании леди Камиллы.

"Королева наслаждается тем, что вне королевского контекста она может остаться неузнанной", — сообщалось в статье 1970-х годов.

"Однажды она стояла в очереди в театральной кассе, не будучи замеченной. Менеджер узнал леди Камиллу, и внезапно понял, что дама рядом – сама королева, которая наслаждается давкой в толпе", — вспоминал работник театра.

Создатель популярного сериала "Аббатство Даунтон" Джулиан Феллоуз говорит, что леди Руперт оказала на него огромное влияние. Они дружили более 50 лет. И она консультировала его при создании телесаги.

"Я буду очень скучать по ней. Она оказала большое влияние на мою жизнь. Ее знания, ее суждения, ее вкус были исключительными, и я считаю знакомство с ней одним из своих величайших благословений", — признался Феллоуз.

Старшие члены королевской семьи, вероятно, будут на похоронах леди Руперт на следующей неделе. Принц Филипп и Чарльз были среди скорбящих на похоронах ее мужа в 1982 году.

Напомним, ранее Фокус писал о тех, кого можно было назвать ближним кругом покойной королевы Великобритании. Будучи всегда на виду, Елизавета могла быть собой с очень небольшим кругом лиц. Среди ее подруг были сестра, костюмерша и племянница.