Знала королеву з дитинства. Померла близька подруга Єлизавети ІІ

Леді Руперт Невілл померла в 97 років. Очікується, що на її похороні будуть члени королівської родини.

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Уроджена Камілла Воллоп, дочка 9-го графа Портсмута, була відома друзям, включаючи королеву, як Міккі. Вони знали одна одну з дитинства, і Камілла з Єлизаветою навіть у похилому віці робили спільні вилазки, залишаючись невпізнаними. Про це пише Daily Mail.

У 97 років померла близька подруга королеви Єлизавети ІІ. Леді Руперт Невілл, яку описували, як "найпустотливішу" серед наперсниць королеви, дружила з Єлизаветою з дитинства.

Під час Другої Світової війни вони разом вчилися стріляти в садах Букінгемського палацу, а, подорослішавши, стали ще ближчими.

Леді Каміллу друзі знали як Міккі. У 1944 році вона вийшла заміж за лорда Руперта Невілла, і їхній сімейний будинок, Горстед-плейс, в Акфілді, що в Східному Сассексі, став притулком для принцеси Маргарет і Пітера Таунсенда під час їхнього бурхливого роману.

Лорд Руперт служив скарбником принца Філіпа, а також його особистим секретарем. Королева Єлизавета та Філіп часто зупинялися в їхньому маєтку.

[ + – ] Леді Руперт Невілл у молодості

І звідти королева іноді інкогніто робила вилазки до Брайтона. Без охорони та без супроводу, лише в компанії леді Камілли.

"Королева насолоджується тим, що поза королівським контекстом вона може залишитися невпізнаною", — повідомлялося в статті 1970-х років.

"Якось вона стояла в черзі в театральній касі, не будучи поміченою. Менеджер упізнав леді Каміллу, і раптово зрозумів, що дама поряд — сама королева, яка насолоджується тиснявою в натовпі", — згадував працівник театру.

Автор популярного серіалу "Аббатство Даунтон" Джуліан Феллоуз каже, що леді Руперт справила на нього величезний вплив. Вони товаришували понад 50 років, і вона консультувала його під час створення телесаги.

"Я дуже сумуватиму за нею. Вона дуже вплинула на моє життя. Її знання, її судження, її смак були винятковими, і я вважаю знайомство з нею одним зі своїх найбільших благословень", — зізнався Феллоуз.

Старші члени королівської родини, ймовірно, будуть на похороні леді Руперт наступного тижня. Принц Філіп і Чарльз були на похороні її чоловіка в 1982 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про тих, кого можна було назвати ближнім колом покійної королеви Великобританії. Будучи завжди на виду, Єлизавета могла бути собою з дуже невеликим колом людей. Серед її подруг були сестра, костюмерка та племінниця.