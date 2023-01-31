Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

"Я купил себе юбку": повар Евгений Клопотенко показал новую деталь своего гардероба (видео)

евгений клопотенко
Евгений Клопотенко любит эпатировать публику

По словам украинского ресторатора, он носит юбку поверх брюк или джинсов. Блогер уверяет, что ему так "удобно и комфортно".

Related video

Известный украинский ресторатор и блогер Евгений Клопотенко во вторник, 31 января, рассказал у себя в соцсетях, что стал носить юбку. Он опубликовал соответствующее видео в Instagram.

Повар признался, что носит юбку поверх штанов или джинсов.

"Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или на джинсы и так хожу", — рассказал Клопотенко.

клопотенко юбка эпатаж Fullscreen
Клопотенко рассказал, что носит юбку поверх штанов

Отдельно в сторис он сообщил, что чувствует он при этом себя "удобно и комфортно".

юбка клопотенко инстаграм Fullscreen
Клопотенко уверяет, что ему удобно ходить в юбке

"Мне нравится", — подчеркнул ресторатор, но при этом поинтересовался мнением своих подписчиков.

клопотенко юбка инстаграм Fullscreen
Блогер поинтересовался мнением своих подписчиков на этот счет

Чуть позже блогер сообщил, что пользователи соцсетей разделились на несколько лагерей. Часть комментаторов он назвал "Заботливыми". К ним Клопотенко отнес тех, кто интересовался, почему он ходит без носков.

Другие подписчики поддержали ресторатора в его новом стиле.

"Вы очень вдохновляете, потому что готовите, красите ногти и носите юбку, при этом все равно выглядите более мужественно", — написали ему в комментариях.

Некоторые пользователи решили понаблюдать за развитием ситуации. Но не обошлось и без тех, кто оставил едкие и негативные комментарии о таком изменении гардероба блогера.

13 января Клопотенко у себя в соцсетях также рассказывал, что красит ногти и использует различную косметику для своих волос.

Напомним, в феврале 2022 года Евгений Клопотенко оказался в рейтинге журнала Фокус "30 самых завидных женихов и невест Украины". Сам повар рассказывал, что ведет активную сексуальную жизнь.

В информационном поле Клопотенко также приобрел популярность благодаря новому школьному меню, разработанному совместно с первой леди Украины Еленой Зеленской.