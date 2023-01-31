"Я купил себе юбку": повар Евгений Клопотенко показал новую деталь своего гардероба (видео)
По словам украинского ресторатора, он носит юбку поверх брюк или джинсов. Блогер уверяет, что ему так "удобно и комфортно".
Известный украинский ресторатор и блогер Евгений Клопотенко во вторник, 31 января, рассказал у себя в соцсетях, что стал носить юбку. Он опубликовал соответствующее видео в Instagram.
Повар признался, что носит юбку поверх штанов или джинсов.
"Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или на джинсы и так хожу", — рассказал Клопотенко.
Отдельно в сторис он сообщил, что чувствует он при этом себя "удобно и комфортно".
"Мне нравится", — подчеркнул ресторатор, но при этом поинтересовался мнением своих подписчиков.
Чуть позже блогер сообщил, что пользователи соцсетей разделились на несколько лагерей. Часть комментаторов он назвал "Заботливыми". К ним Клопотенко отнес тех, кто интересовался, почему он ходит без носков.
Другие подписчики поддержали ресторатора в его новом стиле.
"Вы очень вдохновляете, потому что готовите, красите ногти и носите юбку, при этом все равно выглядите более мужественно", — написали ему в комментариях.
Некоторые пользователи решили понаблюдать за развитием ситуации. Но не обошлось и без тех, кто оставил едкие и негативные комментарии о таком изменении гардероба блогера.
13 января Клопотенко у себя в соцсетях также рассказывал, что красит ногти и использует различную косметику для своих волос.
Напомним, в феврале 2022 года Евгений Клопотенко оказался в рейтинге журнала Фокус "30 самых завидных женихов и невест Украины". Сам повар рассказывал, что ведет активную сексуальную жизнь.
В информационном поле Клопотенко также приобрел популярность благодаря новому школьному меню, разработанному совместно с первой леди Украины Еленой Зеленской.