"Я купив собі спідницю": кухар Євген Клопотенко показав нову деталь свого гардеробу (відео)

За словами українського ресторатора, він носить спідницю поверх штанів чи джинсів. Блогер запевняє, що йому так "зручно та комфортно".

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Відомий український ресторатор і блогер Євген Клопотенко у вівторок, 31 січня, розповів у себе в соцмережах, що почав носити спідницю. Він опублікував відповідне відео в Instagram.

Кухар зізнався, що носить спідницю поверх штанів чи джинсів.

"Я купив собі спідницю. Одягаю її на штани або на джинси і так ходжу", — розповів Клопотенко.

[ + – ] Клопотенко розповів, що носить спідницю поверх штанів

Окремо у сторіс він повідомив, що почувається він при цьому "зручно та комфортно".

[ + – ] Клопотенко запевняє, що йому зручно ходити у спідниці

"Мені подобається", — наголосив ресторатор, але при цьому поцікавився думкою своїх підписників.

[ + – ] Блогер поцікавився думкою своїх підписників із цього приводу

Трохи пізніше блогер повідомив, що користувачі соцмереж розділилися на кілька таборів. Частину коментаторів він назвав "Дбайливими". Так Клопотенко назвав тих, хто цікавився, чому він ходить без шкарпеток.

Інші підписники підтримали ресторатора в його новому стилі.

"Ви дуже надихаєте, тому що готуєте, фарбуєте нігті та носите спідницю, при цьому все одно виглядаєте більш мужньо", — написали йому в коментарях.

Деякі користувачі вирішили спостерігати за розвитком ситуації. Але не обійшлося і без тих, хто залишив їдкі та негативні коментарі про таку зміну гардеробу блогера.

13 січня Клопотенко у себе в соцмережах також розповідав, що фарбує нігті та використовує різну косметику для свого волосся.

Нагадаємо, в лютому 2022 року Євген Клопотенко опинився в рейтингу журналу Фокус "30 найзавидніших наречених України". Сам кухар розповідав, що веде активне сексуальне життя.

В інформаційному полі Клопотенко також набув популярності завдяки новому шкільному меню, розробленому спільно з першою леді України Оленою Зеленською.