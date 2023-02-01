Ник Джонас "был впечатлен" первым появлением дочери на публике

Ранее годовалую Мелти Мэри показывали в соцсетях, однако прятали лицо за смайликами.

Related video

30-летний американский музыкант Ник Джонас был "впечатлен" первым официальным появлением своей годовалой дочери на публике. Об этом пишет Page Six.

Муж Мисс мира 2000 года был "впечатлен" холодным самообладанием своей дочери Мелти Мэри, когда она дебютировала на публике во время открытия звезды славы на Аллее в Голливуде.

"Она все время была очень холодной. Я был очень впечатлен. Было прекрасно вывести ее и мою жену [Приянку Чопру]. Кроме [моих] родителей, здесь также была моя свекровь", — рассказывал молодой отец.

В частности один из братьев Джонас пошутил, что "семейное дело" было "похоже на свадьбу".

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

Приянка Чопра держала их годовалую дочь на официальном событии, а Ник Джонас отправил ей пару слов со сцены, когда произносил свою речь.

В начале 2022 года стало известно, что звездные супруги впервые стали родителями. В конце 2021 им родила дочь суррогатная мать. Поэтому девочка долгое время провела в больнице и лишь через несколько месяцев встретилась со своими родителями.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас впервые показали годовалую дочь миру.

Также Фокус писал о съемке 40-летней Приянки Чопры с дочерью для Vogue.