Нік Джонас "був вражений" першою появою доньки на публіці

Раніше однорічну Мелті Мері показували у соцмережах, проте ховали обличчя за смайликами.

Related video

30-річний американський музикант Нік Джонас був "вражений" першою офіційною появою своєї однорічної доньки на публіці. Про це пише Page Six.

Чоловік Міс світу 2000 року був "вражений" холодним самовладанням своєї доньки Малті Мері, коли вона дебютувала на публіці під час відкриття зірки слави на Алеї у Голлівуді.

"Вона весь час була надзвичайно холодною. Я був дуже вражений. Було чудово вивести її та мою дружину [Пріянку Чопру]. Окрім [моїх] батьків, тут також була моя свекруха", — розповідав молодий батько.

Зокрема один з братів Джонас пожартував, що "сімейна справа" була "схожа на весілля".

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Пріянка Чопра тримала їхню однорічну доньку на офіційній події, а Нік Джонас надіслав їй солодкі слова зі сцени, коли виголошував свою промову.

На початку 2022 стало відомо, що зіркове подружжя вперше стало батьки. Наприкінці 2021 їм народила доньку сурогатна мати. Через це дівчинка тривалий час провела в лікарні і лише за кілька місяців зустрілася зі своїми батьками.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас уперше показали однорічну доньку світу.

Також Фокус писав про зйомку 40-річної Пріянки Чопри з донькою для Vogue.