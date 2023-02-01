Майли Сайрус в очень откровенном платье отпраздновала успех новой песни (фото)

В свежей композиции артистка подняла вопрос своего громкого развода с Лиамом Хемсвортом.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус отметила успех своей новой песни в очень откровенном образе. Снимками звезда сцены делится в Instagram с почти 200 млн подписчиков.

Артистка, чей хит "Цветы" бьет ряд рекордов по миру, отпраздновала творческий успех в черном мини-платье с экстремальным декольте до пупка. Волосы бывшая жена Лиама Хемсворта собрала в аккуратный пучок и добавила несколько лаконичных украшений.

"Празднуем "Цветы" на этой неделе снова по всему миру! Мне нравится, что эта песня связывается с таким положительным образом, и мне очень приятно продолжать создавать музыку для вас. Это стало возможным только благодаря слушателям и моим невероятным поклонникам. Безгранично благодарна", – подписала карусель фото звезда сцены.

В частности, Майли Сайрус привела ряд стран, в которых ее новая песня находится на первом месте в музыкальных чартах: Австралия, Бельгия, Канада, США, Норвегия, Швеция, Франция, Великобритания, Новая Зеландия и т.д.

[ + – ] Майли Сайрус

В песне "Flowers" Майли Сайрус рассказала о своем громком разводе с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Впрочем, артистка не называла конкретные имена, а композиция стала гимном сильных и независимых женщин.

[ + – ] Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Getty Images

Напомним, Лиама Хемсворта впервые после выхода нового трека Майли Сайрус заметили на публике.

Также Фокус писал об истории отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.