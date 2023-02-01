Майлі Сайрус у дуже відвертій сукні відсвяткувала успіх нової пісні (фото)

У свіжій композиції артистка порушила питання свого гучного розлучення з Ліамом Гемсвортом.

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30-річна американська співачка Майлі Сайрус відсвяткувала успіх своєї нової пісні у дуже відвертому образі. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram з майже 200 млн підписників.

Артистка, чий хіт "Квіти" наразі б'є низку рекордів по світу, відсвяткувала творчий успіх у чорній міні сукні з екстремальним декольте до пупка. Волосся колишня дружина Ліама Гемсворта зібрала в охайний пучок та додала кілька лаконічних прикрас.

"Святкуємо "Квіти" на цьому тижні знову по всьому світу! Мені подобається, що ця пісня пов'язується таким позитивним чином, і мені дуже приємно продовжувати створювати музику для вас. Це стало можливим лише завдяки слухачам та моїм неймовірним шанувальникам. Безмежно вдячна", — підписала карусель фото зірка сцени.

Зокрема Майлі Сайрус навела низку країн, у яких її нова пісня наразі перебуває на першому місці в музичних чартах: Австралія, Бельгія, Канада, США, Норвегія, Швеція, Франція, Велика Британія, Нова Зеландія тощо.

[ + – ] Майлі Сайрус

У пісні "Flowers" Майлі Сайрус розповіла про своє гучне розлучення з австралійським актором Ліамом Гемсвортом. Втім, артистка не називала конкретних імен, а композиція стала гімном сильних та незалежних жінок.

[ + – ] Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ліама Гемсворта вперше після виходу нового треку Майлі Сайрус помітили на публіці.

Також Фокус писав про історію стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.