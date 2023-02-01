Майлі Сайрус у дуже відвертій сукні відсвяткувала успіх нової пісні (фото)
У свіжій композиції артистка порушила питання свого гучного розлучення з Ліамом Гемсвортом.
30-річна американська співачка Майлі Сайрус відсвяткувала успіх своєї нової пісні у дуже відвертому образі. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram з майже 200 млн підписників.
Артистка, чий хіт "Квіти" наразі б'є низку рекордів по світу, відсвяткувала творчий успіх у чорній міні сукні з екстремальним декольте до пупка. Волосся колишня дружина Ліама Гемсворта зібрала в охайний пучок та додала кілька лаконічних прикрас.
"Святкуємо "Квіти" на цьому тижні знову по всьому світу! Мені подобається, що ця пісня пов'язується таким позитивним чином, і мені дуже приємно продовжувати створювати музику для вас. Це стало можливим лише завдяки слухачам та моїм неймовірним шанувальникам. Безмежно вдячна", — підписала карусель фото зірка сцени.
Зокрема Майлі Сайрус навела низку країн, у яких її нова пісня наразі перебуває на першому місці в музичних чартах: Австралія, Бельгія, Канада, США, Норвегія, Швеція, Франція, Велика Британія, Нова Зеландія тощо.
У пісні "Flowers" Майлі Сайрус розповіла про своє гучне розлучення з австралійським актором Ліамом Гемсвортом. Втім, артистка не називала конкретних імен, а композиція стала гімном сильних та незалежних жінок.
Нагадаємо, Ліама Гемсворта вперше після виходу нового треку Майлі Сайрус помітили на публіці.
Також Фокус писав про історію стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.