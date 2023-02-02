В меховой панаме и теплом костюме: стильный Брэд Питт на съемочной площадке

Знаменитый актер снимается в новом фильме от режиссера Джона Уоттса.

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Папарацци сфотографировали 59-летнего голливудского актера Брэда Питта на съемочной площадке нового триллера "Волки" в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Актер был одет в теплый комфортный костюм, состоявший из флисового белого худи с капюшоном цвета кэмел и серыми манжетами, и экстравагантных плюшевых бело-бежевых брюк с бордовыми вставками.

Меховая панама цвета кэмел, карамельные очки-авиаторы и белые слипоны дополнили аутфит звезды. В руке Питт держал синюю папку со сценарием нового триллера.

Фотографы засняли Питта еще в одном стильном образе, в котором его трудно узнать, ведь в нем он выглядит гораздо младше. На актере была оранжевая стеганая куртка, красная рубашка, желтая футболка с принтом, джинсы и белые слипоны. Аутфит актер завершил зеленой шапкой, очками-авиаторами и красным шопером.

В триллере также снимается Джордж Клуни, с которым Питт уже имел предыдущий опыт съемок в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" и "После прочтения сжечь". В новой ленте они играют волков-одиночек, выполняющих одну работу. Недавно они вместе попали под прицел фотографов на съемочной площадке.

Ранее Фокус писал, что инсайдеры рассказали об отношении Брэда Питта к 30-летней разнице в возрасте с новой возлюбленной.