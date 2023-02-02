У хутряній панамі та теплому костюмі: стильний Бред Пітт на знімальному майданчику

Знаменитий актор знімається у новому фільмі від режисера Джона Воттса.

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Папараці сфотографували 59-річного голлівудського актора Бреда Пітта на знімальному майданчику нового трилера "Вовки" у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Актор був одягнений у теплий комфортний костюм, що складався з флісового білого худі з капюшоном кольору кемел і сірими манжетами, та екстравагантних плюшевих біло-бежевих штанів з бордовими вставками.

Хутряна панама кольору кемел, карамельні окуляри-авіатори та білі сліпони доповнили аутфіт зірки. У руці Пітт тримав синю папку зі сценарієм нового трилера.

Фотографи зняли Пітта ще в одному стильному образі, в якому його важко впізнати, адже в ньому він виглядає набагато молодшим. На акторі була помаранчева стьобана куртка, червона сорочка, жовта футболка з принтом, джинси та білі сліпони. Аутфіт актор завершив зеленою шапкою, окулярами-авіаторами та червоним шопером.

У трилері також знімається Джордж Клуні, з яким Пітт уже мав попередній досвід зйомок у фільмах "Одинадцять друзів Оушена" та "Після прочитання спалити". У новій стрічці вони грають вовків-одинаків, які виконують одну роботу. Нещодавно вони разом потрапили під приціл фотографів на знімальному майданчику.

Раніше Фокус писав, що інсайдери розповіли про ставлення Бреда Пітта до 30-річної різниці у віці з новою коханою.