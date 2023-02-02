Просто и непринужденно: Хелен Бонем Картер заметили в новом образе (фото)

Актриса, сыгравшая королевскую принцессу Маргарет в нашумевшем британском сериале "Корона", попала в объектив фотокамер по дороге на запись интервью, в котором она планировала рассказать о своей новой роли в кино.

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В среду, 1 февраля, звезду "Суинни Тодда", "Гарри Поттера" и сериала "Корона" Хелен Бонем Картер заметили на улице в новом образе. Актриса попала под прицел фотографов в Лондоне, когда шла в студию BBC Radio на интервью.

56-летняя Картер выбрала для интервью простой и непринужденны "городской" образ. Актриса надела черную блузку в белый горох, скомбинировав ее с темной юбкой-макси, обшитой нежно-розовыми лентами.

В качестве верхней одежды Картнер выбрала короткую теплую куртку с капюшоном из ткани, в которой гармонично сочетались зеленый и красный оттенки.

Дополнила "миссис Ловетт" свой образ теплыми гетрами, которые она предпочитает носить спущенными до щиколотки, черными короткими ботинками спортивного стиля и акцентной большой ярко-красной сумкой с цветочным принтом. На некоторых фото, сделанных журналистами, видно, что в сумку Хелен положила термос и папку для документов.

Образ актрисы необычно дополнили украшения: ожерелье, похожее на жемчужное и цепочка из белого металла с подвеской-сердечком. Кроме того, Бонем Картер решила надеть на интервью также сережки с бирюзовыми камнями, которые своим оттенком перекликались с нежно-зеленым цветом ее верхней одежды.

Объемные каштановые волосы с седыми прядями Картер уложила в высокую прическу и закрепила с помощью заколки с камнями, похожими на жемчуг и заколки с маленьким красным бантом. На нескольких фото актриса также позволила себе дополнить прическу очками с диоптриями.

Напомним, в 2021 году исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблен в актрису Хелену Бонэм Картер. Однако актриса, сыгравшая в сериале злодейку Беллатрису Лестрейндж, была далека от любовного интереса Рэдклиффа на съемочной площадке.

Фокус также писал, что Хелене Бонем Картер присвоили орден Британской империи. Незадолго до этого она успешно сыграла родль королевы-матери в фильме "Король говорит".