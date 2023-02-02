Просто та невимушено: Хелен Бонем Картер помітили у новому образі (фото)

Акторка, яка зіграла королівську принцесу Маргарет у нашумілому британському серіалі "Корона", потрапила в об'єктив фотокамер по дорозі на запис інтерв'ю, в якому вона планувала розповісти про свою нову роль у кіно.

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У середу, 1 лютого, зірку "Свіні Тодда", "Гаррі Поттера" та серіалу "Корона" Гелен Бонем Картер помітили на вулиці у новому образі. Акторка потрапила під приціл фотографів у Лондоні, коли йшла до студії BBC Radio на інтерв'ю.

56-річна Картер обрала для інтерв'ю простий і невимушений "міський" образ. Акторка одягла чорну блузку в білий горох, скомбінувавши її з темною спідницею-максі, обшитою ніжно-рожевими стрічками.

Як верхній одяг Картер обрала коротку теплу куртку з капюшоном із тканини, в якій гармонійно поєднувалися зелений і червоний відтінки.

Доповнила "місіс Ловетт" свій образ теплими гетрами, які вона вважає за краще носити спущеними до щиколотки, чорними короткими черевиками спортивного стилю та акцентною великою яскраво-червоною сумкою з квітковим принтом. На деяких фото, зроблених журналістами, видно, що в сумку Гелен поклала термос і папку для документів.

Образ акторки незвичайно доповнили прикраси: намисто, схоже на перлинне та ланцюжок із білого металу із підвіскою-сердечком. Крім того, Бонем Картер вирішила одягти на інтерв'ю також сережки з бірюзовим камінням, які своїм відтінком перегукувались з ніжно-зеленим кольором її верхнього одягу.

Об'ємне каштанове волосся із сивими пасмами Картер поклала у високу зачіску і закріпила за допомогою шпильки з камінням, схожими на перли та шпильки з маленьким червоним бантом. На кількох фото акторка також дозволила собі доповнити зачіску окулярами з діоптріями.

Нагадаємо, в 2021 році виконавець ролі Гаррі Поттера Деніел Редкліфф зізнався, що був закоханий в акторку Гелену Бонем Картер. Проте акторка, яка зіграла в серіалі лиходійку Белатрису Лестрейндж, була далека від любовного інтересу Редкліффа на знімальному майданчику.

Фокус також писав, що Гелен Бонем Картер присвоїли орден Британської імперії. Незадовго до цього вона успішно зіграла роль королеви-матері у фільмі "Король говорить".