Румяна под цвет кофты: актрису Сальму Хайек сфотографировали в ярком образе

Яркие розовые румяна сделали образ знаменитости более свежим.

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56-летняя американская актриса Сальма Хайек попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда направлялась на программу "Джимми Киммел в прямом эфире", чтобы рассказать о своей новой роли в танцевальном фильме "Супер Майк: Последний танец". В киноленте также снимается Ченнинг Татум. Об этом пишет People.

Для интервью она выбрала черный костюм, состоящем из классических брюк и укороченного жакета, рукава которого подвернула. Его она сочетала с яркой-розовой кофтой, у которой был вырез на декольте. Также Сальма обула босоножки на высокой платформе, добавила в образ несколько украшений с бриллиантами и солнцезащитные очки. Волосы звезда оставила распущенными.

На лице у нее был макияж с акцентом на глазах, также визажисты нанесли ей на щеки яркие розовые румяна, которые перекликались с оттенком ее кофты.

Во время интервью Джимми Киммел также спросил, повлияли ли сексуальные сцены в ее последнем фильме на ее мужа, добавив: "Потому что я не знаю, что я бы подумал, если бы увидел свою жену в таком сценарии".

Хайек просто ответила: "Он получает то же самое, но даже лучше без одежды".

Сальма Хайек и ее муж вместе уже более 15 лет. Пара начала встречаться в 2006 году, в 2007 году у них родилась дочь Валентина Палома Пино. Поженились они всего два года спустя, в День святого Валентина в 2009 году в Париже.

Напомним, Сальма Хайек посетила свадьбу музыканта Марка Энтони и модели Нади Феррейры.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек пришла на премьеру фильма в прозрачном платье-сетке.