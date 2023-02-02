Рум'яна під колір кофти: акторку Сальму Хаєк сфотографували в яскравому образі

Яскраві рожеві рум'яна зробили образ знаменитості свіжішим.

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56-річна американська акторка Сальма Хаєк потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли прямувала на програму "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", щоб розповісти про свою нову роль у танцювальному фільмі "Супер Майк: Останній танець". У кінострічці також знімається Ченнінг Татум. Про це пише People.

Для інтерв'ю вона обрала чорний костюм, що складається з класичних штанів і вкороченого жакета, рукава якого підвернула. Його вона поєднала з яскраво-рожевою кофтою, яка мала виріз на декольте. Також Сальма взула босоніжки на високій платформі, додала в образ кілька прикрас із діамантами та сонцезахисні окуляри. Волосся зірка залишила розпущеним.

На обличчі у неї був макіяж з акцентом на очах, також візажисти нанесли їй на щоки яскраві рожеві рум'яни, які перегукувались із відтінком її кофти.

Під час інтерв'ю Джиммі Кіммел також запитав, чи вплинули сексуальні сцени в її останньому фільмі на її чоловіка, додавши: "Бо я не знаю, що я б подумав, якби побачив свою дружину в такому сценарії".

Хаєк просто відповіла: "Він отримує те саме, але навіть краще без одягу".

Сальма Хаєк та її чоловік разом уже понад 15 років. Пара почала зустрічатися у 2006 році, у 2007 році у них народилася донька Валентина Палома Піно. Одружилися вони лише через два роки, в День святого Валентина в 2009 році в Парижі.

Нагадаємо, Сальма Хаєк відвідала весілля музиканта Марка Ентоні та моделі Наді Феррейри.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк прийшла на прем'єру фільму у прозорій сукні-сітці.