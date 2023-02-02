Селена Гомес поделилась фотографией без макияжа и показала недостатки кожи

Знаменитость показала свою естественную красоту.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес одна из немногих звезд, которая любит себя такой, какой есть и не боится демонстрировать свою естественную красоту. В своем Instagram-аккаунте девушка поделилась с подписчиками серией снимков, на которых позирует без грамма макияжа и фотошопа.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Кроме того, Селена не стала редактировать недостатки кожи или усовершенствовать свои волосы с помощью фильтров.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Поклонники поблагодарили своего кумира за откровенность: "естественная красота", "Я восхищаюсь тобой, Селена. Ты вдохновляешь нас показывать красоту, которая есть внутри нас, в этой удушающей соцсети, как Instagram, где каждый должен быть идеальным и счастливым все время".

Напомним, ранее Селена Гомес с юмором отреагировала на критику хейтеров, что она заметно набрала в весе. Как известно, объемы звезды начали обсуждать после ее появления на вручении премии "Золотой глобус", куда она пришла в длинном платье с пышными рукавами и открытым декольте.

Также Фокус писал, что стали известны новые подробности романтических отношений певицы Селены Гомес.