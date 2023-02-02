Селена Гомес поділилася фото без макіяжу та показала недоліки шкіри

Знаменитість показала свою природну красу.

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30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес одна з небагатьох зірок, яка любить себе такою, якою є і не боїться демонструвати свою природну красу. У своєму Instagram-акаунті дівчина поділилася з підписниками серією знімків, на яких позує без грама макіяжу та фотошопу.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Крім того, Селена вирішила не редагувати недоліки шкіри або вдосконалити своє волосся за допомогою фільтрів.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Шанувальники подякували своєму кумиру за відвертість: "природна краса", "Я захоплююся тобою, Селено. Ти надихаєш нас показувати красу, яка є всередині нас, у цій задушливій соцмережі, як Instagram, де кожен має бути ідеальним і щасливим весь час".

Нагадаємо, раніше Селена Гомес із гумором відреагувала на критику хейтерів, що вона помітно набрала у вазі. Як відомо, об'єми зірки почали обговорювати після її появи на врученні премії "Золотий глобус", куди вона прийшла у довгій сукні з пишними рукавами та відкритим декольте.

Також Фокус писав, що стали відомі нові подробиці романтичних стосунків співачки Селени Гомес.