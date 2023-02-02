Селена Гомес поділилася фото без макіяжу та показала недоліки шкіри
Знаменитість показала свою природну красу.
30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес одна з небагатьох зірок, яка любить себе такою, якою є і не боїться демонструвати свою природну красу. У своєму Instagram-акаунті дівчина поділилася з підписниками серією знімків, на яких позує без грама макіяжу та фотошопу.
Крім того, Селена вирішила не редагувати недоліки шкіри або вдосконалити своє волосся за допомогою фільтрів.
Шанувальники подякували своєму кумиру за відвертість: "природна краса", "Я захоплююся тобою, Селено. Ти надихаєш нас показувати красу, яка є всередині нас, у цій задушливій соцмережі, як Instagram, де кожен має бути ідеальним і щасливим весь час".
Нагадаємо, раніше Селена Гомес із гумором відреагувала на критику хейтерів, що вона помітно набрала у вазі. Як відомо, об'єми зірки почали обговорювати після її появи на врученні премії "Золотий глобус", куди вона прийшла у довгій сукні з пишними рукавами та відкритим декольте.
Також Фокус писав, що стали відомі нові подробиці романтичних стосунків співачки Селени Гомес.