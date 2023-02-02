В Сингапуре мужчина подал на женщину в суд за то, что она отправила его во френдзону
Мистер Каушиган хочет три миллиона долларов за то, что та, которую он считал "самым близким другом" нанесла ущерб его "репутации".
Мужчина из Сингапура подал в суд на женщину на 3 миллиона долларов за то, что она она отправила его во френдзону и не захотела с ним встречаться. Об этом пишет The Strait Times.
Мужчина по имени К. Каушиган требует от Норы Тан 3 миллиона долларов за "эмоциональную травму", которую она ему нанесла, сообщив, что видела в нем только друга, а не "самого близкого друга".
Каушиган и Тан встретились в 2016 году и со временем подружились. У мистера Каушигана со временем возникли сильные чувства, а вот Нора Тан все это время относилась к нему только как к другу. Проще говоря: отправила его во френдзону.
Мужчина уже хотел подать в нее суд за нанесение "эмоциональной травмы", но отложил иск, после того, как Нора согласилась посещать с ним консультации психолога.
Но на консультациях Нора сообщила своему поклоннику, что чувствует "неподдельный дискомфорт", на что обиженный поклонник заявил, что она либо может выполнить его требования, то есть начать с ним встречаться, либо он все-таки пойдет в суд.
Консультации продолжались более полутора лет, но в итоге Каушигана бросили. Так что он подал против объекта своей страсти сразу два иска — иск в Высокий суд на 3 миллиона долларов за якобы нанесение "ущерба его звездной репутации" и "травмы, депрессии и последствий", которые были ему нанесены после расставания, а также иск в мировой суд на 22 000 долларов о нарушении соглашения об улучшении их отношений.
Последний иск был отклонен потому что в суде посчитали, что он "явно беспочвенный и безосновательный", и представляет собой злоупотребление судебным процессом.
А слушание по первому иску состоится уже девятого февраля.
Тем временем Нора Тан получила охранный ордер против настойчивого поклонника и привлекла адвокатов для подачи встречного иска.
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