В Сингапуре мужчина подал на женщину в суд за то, что она отправила его во френдзону

Мистер Каушиган хочет три миллиона долларов за то, что та, которую он считал "самым близким другом" нанесла ущерб его "репутации".

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Мужчина из Сингапура подал в суд на женщину на 3 миллиона долларов за то, что она она отправила его во френдзону и не захотела с ним встречаться. Об этом пишет The Strait Times.

Мужчина по имени К. Каушиган требует от Норы Тан 3 миллиона долларов за "эмоциональную травму", которую она ему нанесла, сообщив, что видела в нем только друга, а не "самого близкого друга".

Каушиган и Тан встретились в 2016 году и со временем подружились. У мистера Каушигана со временем возникли сильные чувства, а вот Нора Тан все это время относилась к нему только как к другу. Проще говоря: отправила его во френдзону.

Мужчина уже хотел подать в нее суд за нанесение "эмоциональной травмы", но отложил иск, после того, как Нора согласилась посещать с ним консультации психолога.

Но на консультациях Нора сообщила своему поклоннику, что чувствует "неподдельный дискомфорт", на что обиженный поклонник заявил, что она либо может выполнить его требования, то есть начать с ним встречаться, либо он все-таки пойдет в суд.

Консультации продолжались более полутора лет, но в итоге Каушигана бросили. Так что он подал против объекта своей страсти сразу два иска — иск в Высокий суд на 3 миллиона долларов за якобы нанесение "ущерба его звездной репутации" и "травмы, депрессии и последствий", которые были ему нанесены после расставания, а также иск в мировой суд на 22 000 долларов о нарушении соглашения об улучшении их отношений.

Последний иск был отклонен потому что в суде посчитали, что он "явно беспочвенный и безосновательный", и представляет собой злоупотребление судебным процессом.

А слушание по первому иску состоится уже девятого февраля.

Тем временем Нора Тан получила охранный ордер против настойчивого поклонника и привлекла адвокатов для подачи встречного иска.

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