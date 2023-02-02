У Сінгапурі чоловік подав на жінку до суду через те, що вона відправила його у френдзону

Містер Каушіган хоче три мільйони доларів за те, що та, яку він вважав "найближчою подругою", завдала шкоди його "репутації".

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Чоловік із Сінгапуру подав до суду на жінку на 3 мільйони доларів за те, що вона відправила його у френдзону і не захотіла з ним зустрічатися. Про це пише The Strait Times.

Чоловік, на ім'я К. Каушіган, вимагає від Нори Тан 3 мільйони доларів за "емоційну травму", яку вона йому завдала, повідомивши, що бачила в ньому тільки друга, а не "найближчого друга".

Каушіган та Тан зустрілися у 2016 році і згодом потоваришували. У містера Каушігана з часом виникли сильні почуття, а ось Нора Тан весь цей час ставилася до нього лише, як до друга. Простіше кажучи: відправила його до френдзони.

Чоловік уже хотів подати до неї суд за завдання "емоційної травми", але відклав позов після того, як Нора погодилася відвідувати з ним консультації психолога.

Але на консультаціях Нора повідомила свого шанувальника, що відчуває "непідробний дискомфорт", на що скривджений шанувальник заявив, що вона або може виконати його вимоги, тобто почати з ним зустрічатися, або він таки піде до суду.

Консультації тривали понад півтора року, але в результаті Каушігана покинули. Тож він подав проти об'єкта своєї пристрасті одразу два позови — позов до Високого суду на 3 мільйони доларів за нібито заподіяння "шкоди його зірковій репутації" та "травми, депресії та наслідків", які йому завдані після розставання, а також позов до Світового суду на 22 000 доларів про порушення угоди про покращення їхніх стосунків.

Останній позов відхилений тому, що в суді вважали, що він "явно безпідставний", і є зловживанням судовим процесом.

А слухання за першим позовом відбудеться вже дев'ятого лютого.

Тим часом Нора Тан отримала охоронний ордер проти наполегливого шанувальника та залучила адвокатів для подання зустрічного позову.

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