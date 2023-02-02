Бритни Спирс задели слова Алиссы Милано: актрисе пришлось извиняться

Звезда шокирует не только поклонников своим странным поведением, но и звездных коллег.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс в очередной раз восстановила свой профиль в Instagram. По возвращению она сразу же высказала свои претензии к звезде культового сериала "Все женщины ведьмы", американской актрисе Алиссе Милано. Об этом сообщает издание TMZ.

Перед Рождеством Алисса Милано опубликовала просьбу в своем Twitter-аккаунте, чтобы кто-то проверил, в нормальном ли состоянии Бритни Спирс. Психологическое состояние певицы уже давно вызывает беспокойство не только преданных поклонников, но и звездных коллег.

Бритни не стала молчать, опубликовала скриншот обращения Алиссы и обратилась к ней.

"Мне грустно видеть то, что обо мне пишут люди, которые меня не знают. Это наверняка похоже на форму издевательства. Девушки, мы должны поддерживать друг друга, а не тянуть вниз", — написала певица.

Фото: Скриншот

Отмечается, что Алисса Милано отреагировала на слова Бритни. Американская актриса поспешила связаться с поп-дивой и извинилась перед ней.

"Она направила личное сообщение Бритни этим утром", — сообщил представитель Алиссы таблоидам.

Напомним, недавно фанаты Бритни Спирс вызвали полицию, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

После этого Бритни Спирс опубликовала твит, в котором призналась, что забота со стороны фанатов заставила ее чувствовать себя некомфортно.

Также Фокус писал о свежем тату Бритни Спирс, о котором она сразу пожалела.