Брітні Спірс зачепили слова Алісси Мілано: акторці довелося вибачатися

Зірка шокує не лише шанувальників своєю дивною поведінкою, а й зіркових колег.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс укотре відновила свій профіль в Instagram. Після повернення вона одразу ж висловила свої претензії до зірки культового серіалу "Всі жінки відьми", американської акторки Алісси Мілано. Про це повідомляє видання TMZ.

Перед Різдвом Алісса Мілано опублікувала прохання у своєму Twitter-акаунті, щоб хтось перевірив, чи в нормальному стані Брітні Спірс. Психологічний стан співачки вже давно викликає занепокоєння не лише відданих шанувальників, а й зіркових колег.

Брітні не почала мовчати, опублікувала скріншот звернення Алісси і звернулася до неї.

"Мені сумно бачити те, що про мене пишуть люди, які мене не знають. Це, напевно, схоже на форму знущання. Дівчата, ми повинні підтримувати одна одну, а не тягнути вниз", — написала співачка.

Фото: Скриншот

Зазначається, що Алісса Мілано відреагувала на слова Брітні. Американська акторка поспішила зв'язатися з поп-дівою та вибачилася перед нею.

"Вона надіслала особисте повідомлення Брітні цього ранку", — повідомив представник Алісси таблоїдам.

Нагадаємо, нещодавно фанати Брітні Спірс викликали поліцію, щоб переконатися, що з нею все гаразд.

Після цього Брітні Спірс опублікувала твіт, у якому зізналася, що турбота з боку фанатів змусила її почуватися некомфортно.

Також Фокус писав про свіже тату Брітні Спірс, про яке вона одразу пошкодувала.