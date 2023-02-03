Ники Хилтон посетила показ Marc Jacobs в эффектной леопардовой шубе

Светская львица посетила фэшн-шоу Marc Jacobs.

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39-летняя Ники Хилтон-Ротшильд стала гостьей показа Marc Jacobs, который прошел в Оружейной палате на Парк-авеню в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

На шоу Ники приехала в черном платье в пол, которое переливалось камнями, подобрала к нему остроносые туфли-лодочки на каблуках, а сверху надела эффектную леопардовую шубу.

[ + – ] Ники Хилтон Фото: Getty Images

Белокурые волосы Ники собрала в высокий пучок, сделала макияж глаз со стрелками на веках и нанесла розовый блеск на губы. Свой ансамбль мама троих детей дополнила разными серьгами, колье в виде цепи из белого золота на шее, а в руке несла маленькую черную сумку на короткой ручке.

Показ Марка Джейкобса также посетили и другие знаменитости, среди них Эшли Грэм, Эмили Ратаковски, Анна Винтур, София Коппола и многие другие.

Модель Эмили Ратаковски появилась на шоу в обновленном образе. Знаменитость сменила свои длинный гладкие волосы на небрежный французский боб с короткой челкой.

Напомним, в декабре прошлого года Ники и Пэрис Хилтон снялись в модной фотосесссии, демонстрируя новую коллекцию Valentino The Party.

Также Фокус писал, что дочь Мадонны не пустили на фэшн-шоу Marc Jacobs.