Нікі Гілтон відвідала показ Marc Jacobs у ефектній леопардовій шубі

Світська левиця відвідала фешн-шоу Marc Jacobs.

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39-річна Нікі Гілтон-Ротшильд стала гостею показу Marc Jacobs, який пройшов у палаті зброї на Парк-авеню в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

На шоу Нікі приїхала в чорній сукні до підлоги, яка переливалася камінням, підібрала до нього гостроносі туфлі-човники на підборах, а зверху одягла ефектну леопардову шубу.

[ + – ] Нікі Гілтон Фото: Getty Images

Біляве волосся Нікі зібрала у високий пучок, зробила макіяж очей зі стрілками на повіках і нанесла рожевий блиск на губи. Свій ансамбль мати трьох дітей доповнила різними сережками, кольє у вигляді ланцюга з білого золота на шиї, а в руці несла маленьку чорну сумку на короткій ручці.

Показ Марка Джейкобса також відвідали інші знаменитості, серед них Ешлі Грем, Емілі Ратаковскі, Анна Вінтур, Софія Коппола та багато інших.

Модель Емілі Ратаковскі з'явилася на шоу в оновленому образі. Знаменитість змінила своє довге гладке волосся на недбалий французький боб із короткою чубчиком.

Нагадаємо, у грудні минулого року Нікі та Періс Гілтон знялися в модній фотосесії, демонструючи нову колекцію Valentino The Party.

Також Фокус писав, що доньку Мадонни не пустили на фешн-шоу Marc Jacobs.