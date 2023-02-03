Принца Гарри в детстве обделяли едой

Большее количество еды доставалось его старшему брату.

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Принца Гарри обделяли едой в детстве. Об этом сообщает The Sun.

Бывший дворецкий Букингемского дворца рассказал, как распределяли еду на завтрак между старшим и меньшим сыновьями короля Карла III. Оказалось, что принцу Уильяму доставалось больше сосисок, чем принцу Гарри. Такое решение было спровоцировано будущей важной ролью старшего сына принцессы Дианы: он должен стать королем Великобритании.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

"Я однажды видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри — две", — рассказывает дворецкий.

На вопрос герцога Сассекского, почему принцу Уильяму досталось больше сосисок, няня ответила, что ему нужно больше есть, ведь однажды мальчик станет королем.

Также дворецкий считает, что такое отношение в детстве могло спровоцировать фрустрацию у принца Гарри.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

В начале 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сложили свои королевские обязанности и переехали с сыном Арчи в США. В конце 2022 разгорелся скандал из-за выхода скандального сериала и мемуаров младшего сына Карла III о его жизни в Букингемском дворце.

Напомним, принц Уильям против того, чтобы королевская семья прощала герцогу Сассекскому все публичные скандалы.

Также Фокус писал о новых подробностях о жизни в Букингемском дворце из скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной".