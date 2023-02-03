Принца Гаррі в дитинстві обділяли їжею

Більша кількість їжі діставалася його старшому брату.

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Принца Гаррі обділяли їжею в дитинстві. Про це повідомляє The Sun.

Колишній дворецький Букінгемського палацу розповів, як розподіляли їжу на сніданок між старшим та меншим синами короля Карла ІІІ. Виявилося, що принцу Вільяму діставалося більше сосисок, ніж принцу Гаррі. Таке рішення було спровоковано майбутньою важливою роллю старшого сина принцеси Діани: він повинен стати королем Великобританії.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

"Я одного разу бачив, як няня дала Вільяму три сосиски на сніданок, а Гаррі — дві", — розповідає дворецький.

На запитання герцога Сассекського, чому принцу Вільяму дісталося більше сосисок, няня відповіла, що йому треба більше їсти, адже одного дня хлопчик стане королем.

Також дворецький вважає, що таке ставлення в дитинстві могло спровокувати фрустрацію в принца Гаррі.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

На початку 2020 принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали свої королівські обов'язки та переїхали із сином Арчі у США. Наприкінці 2022 розгорівся скандал через вихід скандального серіалу та мемуарів меншого сина Карла ІІІ про його життя в Букінгемському палаці.

Нагадаємо, принц Вільям проти того, щоб королівська родина пробачала герцогу Сассекському всі публічні скандали.

Також Фокус писав про нові подробиці про життя в Букінгемському палаці зі скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний".