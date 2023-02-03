Трудное прощание: письмо Марлона Брандо о расставании с девушкой выставили на продажу (фото)

Журналисты пишут, что письмо продают за 15 000 долларов. Аукцион заканчивается 9 февраля.

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Рукописное письмо актера Марлона Брандо, в котором он расстается с французской актрисой и танцовщицей Соланж Поделл, выставили на продажу на аукционе RR. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что письмо продают за 15 000 долларов, аукцион заканчивается 9 февраля. Француженка Поделл была любовным интересом Брандо в 1940-х годах. Тогда актер был подающей надежды звездой Бродвея.

Издание пишет, что в письме большое количество орфографических ошибок. В нем Брандо карандашом написал, что хочет мирно закончить роман с актрисой.

"Чтобы вы не сочли меня полным хамом, я пишу вам это письмо. Я хочу объяснить, что из-за взбалмошного, однодневного темперамента я не хочу унижать ваши чувства", — написал Брандо.

В письме сказано, что Поделл должна принять слова Брандо с открытым сердцем, поскольку они иллюстрируют правду. Актер пишет, что у него неуравновешенные эмоции, однако он будет вспоминать девушку с любовью.

"Когда мы встретимся во Франции (возможно, в октябре), я надеюсь, что мое поведение будет чуть более взрослым", — написал Брандо.

[ + – ] Письмо Марлона Брандо

Сообщается, что Брандо и Поделл познакомились в 1947 году после того, как девушку пригласили за кулисы во время постановки "Трамвай "Желание".

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