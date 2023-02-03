Важке прощання: листа Марлона Брандо про розлучення з дівчиною виставили на продаж (фото)

Журналісти пишуть, що лист продають за 15 тисяч доларів. Аукціон закінчується 9 лютого.

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Рукописний лист актора Марлона Брандо, в якому він розлучається з французькою акторкою та танцівницею Соланж Поделл, виставили на продаж на аукціоні RR. Про це пише CNN.

Повідомляється, що лист продають за 15 тисяч доларів, аукціон закінчується 9 лютого. Француженка Поделл була любовним інтересом Брандо у 1940-х роках. Тоді актор був зіркою Бродвею, що подає надії.

Видання пише, що у листі велика кількість орфографічних помилок. У ньому Брандо олівцем написав, що хоче мирно закінчити роман із акторкою.

"Щоб ви не вважали мене повним хамом, я пишу вам цей лист. Я хочу пояснити, що через химерний, одноденний темперамент я не хочу принижувати ваші почуття", — написав Брандо.

У листі сказано, що Поделл має прийняти слова Брандо із відкритим серцем, оскільки вони ілюструють правду. Актор пише, що в нього неврівноважені емоції, однак він згадуватиме дівчину з любов'ю.

"Коли ми зустрінемося у Франції (можливо, у жовтні), я сподіваюся, що моя поведінка буде трохи дорослішою", — написав Брандо.

[ + – ] Лист Марлона Брандо

Повідомляється, що Брандо та Поделл познайомилися у 1947 році після того, як дівчину запросили за лаштунки під час постановки "Трамвай "Бажання".

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