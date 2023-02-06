Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка

Звездная пара уже воспитывает 2-летнего сына.

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36-летний британский актер Кит Харингтон и 35-летняя британская актриса Роуз Лесни ожидают пополнения в своей семье. Актер, сыгравший в сериале "Игра престолов" Джона Сноу, сообщил радостную новость своим поклонникам. В эфире вечернего шоу с Джимми Фэллоном Харингтон рассказал о том, что совсем скоро у них с женой родится второй ребенок.

Кит поделился, что был очень взволнован после того, как узнал о том, что станет отцом во второй раз. По его словам, во второй раз все происходит намного быстрее.

"Я напуган. С первым ребенком ты словно ходишь по облакам и танцуешь по полям маргариток в течение девяти месяцев, ну, по крайней мере, мужчина", — с улыбкой ответил Харингтон.

К тому же, сейчас звездные супруги пытаются подготовить своего двухлетнего сына к появлению братика или сестренки. Пока, делится Кит, мальчик лишь смешно реагирует на новость.

"Он пока не понимает этого. Мы пытаемся подготовить его, показываем на животик Роуз и говорим: "Мамин ребенок". А он показывает на свой животик и говорит: "Мой ребенок", – рассказал Харингтон.

Напомним, что Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемочной площадке "Игры престолов". По сюжету актеры играли влюбленных, впрочем, через некоторое время пара начала встречаться. В 2018 году звезды сыграли свадьбу, а зимой 2021 года впервые стали родителями.

Также Фокус писал, что Роуз Лесли призналась, что ее муж Кит Харингтон долгое время боролся с алкогольной зависимостью.