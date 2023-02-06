Зірки "Гри престолів" Кіт Герінґтон і Роуз Леслі чекають на другу дитину

Зіркова пара вже виховує 2-річного сина.

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36-річний британський актор Кіт Герінґтон та 35-річна британська акторка Роуз Лісні чекають на поповнення у своїй родині. Актор, який зіграв у серіалі "Гра престолів" Джона Сноу, повідомив радісну новину своїм шанувальникам. В ефірі вечірнього шоу з Джиммі Фелоном Герінґтон розповів про те, що незабаром у них із дружиною народиться друга дитина.

Кіт поділився, що був дуже схвильований після того, як дізнався про те, що стане батьком вдруге. За його словами, вдруге все відбувається набагато швидше.

"Я наляканий. З першою дитиною ти немов ходиш по хмарах і танцюєш по полях маргариток протягом дев'яти місяців, ну, принаймні, чоловік", — з усмішкою відповів Герінґтон.

До того ж, зараз зіркове подружжя намагається підготувати свого дворічного сина до появи братика чи сестрички. Поки що, ділиться Кіт, хлопчик лише смішно реагує на новину.

"Він поки не розуміє цього. Ми намагаємося підготувати його, показуємо на животик Роуз і говоримо: "Мамина дитина". А він показує на свій животик і каже: "Моя дитина", — розповів Герінґтон.

Нагадаємо, що Кіт Герінґтон і Роуз Леслі познайомилися на знімальному майданчику "Гри престолів". За сюжетом актори грали закоханих, утім, через деякий час пара почала зустрічатися. У 2018 році зірки зіграли весілля, а взимку 2021 року вперше стали батьками.

Також Фокус писав, що Роуз Леслі зізналася, що її чоловік Кіт Герінґтон тривалий час боровся з алкогольною залежністю.