День рождения Елены Зеленской. Самые яркие обложки с первой леди Украины

За 2022 жена Владимира Зеленского появилась на первых страницах нескольких влиятельных мировых изданий.

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Елена Зеленская сегодня, 6 февраля, отмечает свой 45-й день рождения. Вспомним самые яркие обложки супруги президента Украины за 2022 год.

Vogue

Летом 2022 года первая леди украсила главную страницу американского Vogue. Именинницу фотографировала знаменитая Энн Лейбовиц, специально приехавшая в Киев.

В столице Украины Лейбовиц сняла Елену Зеленскую в позе, которую впоследствии подвергли критике в Сети. По мнению пользователей, женщина не должна так садиться. Однако значительное количество украинцев защитили первую леди и даже запустили флешмоб, в котором стали призывать женщин садиться так, как им нравится.

Елена Зеленская отмечала, что совсем не жалеет о съемке и критике общественности, ведь таким образом еще больше привлекает внимание мира к войне в Украине.

[ + – ] Елена Зеленская на обложке Vogue

Saturday

В июне 2022 первая леди Украины появилась на обложке британского журнала Saturday в строгом образе на фоне охранника с оружием.

Жена президента позировала в коричневом платье-миди на пуговицах и черных туфлях-лодочках. На снимке у именинницы был сдержан макияж и распущены волнистые локоны.

В частности, первая леди позировала в сером образе, а рядом с ней можно было увидеть мешки, защищающие помещение на случай взрывов.

На одном из снимков зафиксировали трогательный момент: президент взял за руку свою возлюбленную.

[ + – ] Елена Зеленская на обложке Saturday Фото: Olena Zelenska/Instagram

Фото: The Guardian

Time

Также летом 2022 года Елена Зеленская стала героиней еще одного влиятельного журнала — Time. Она появилась на главной странице американского издания в черно-белых тонах.

В частности, именинница рассказала свою собственную историю войны: как это время переживает ее семья. Первая леди призналась, что долго скрывалась с детьми и не могла нормально общаться с мужем, ведь разговоры могли прослушиваться.

[ + – ] Елена Зеленская на обложке Time Фото: TIME

Elle

В конце года украинский глянец Elle поместил на первую полосу общую картину года. На коллаже изображен президент Владимир Зеленский с первой леди на фоне символов военного года — самолета "Мрия", подсолнечника, известных памятников и украинских защитников.

"Он особенный во всех смыслах. Мы назвали его "Украина 2022" и посвятили его тому, каким стал этот год для нашей страны", — рассказывали журналисты украинского издания.

[ + – ] Елена и Владимир Зеленские на обложке украинского Elle

Financial Times

После освобождения ВСУ Херсона в ноябре 2022 года Елена Зеленская дала интервью изданию Financial Times, в котором в очередной раз обратила внимание иностранцев к войне в Украине.

"Эта боль в новостях из Украины может утомлять. Но, к сожалению, мы не можем выключить новости, ведь теперь война – наша жизнь. Мое самое большое опасение – чтобы люди за рубежом не привыкали к тому, что происходит в Украине. Поэтому я не буду уставать рассказывать об этом журналистам, на официальных приемах, ежедневно общаясь с коллегами из-за границы", — отмечала первая леди.

The Times

Во время визита в Лондон в декабре 2022 года сегодняшняя именинница дала интервью влиятельному изданию The Times. В частности, первая леди ответила на вопрос, в чем Украина нуждается от Британии больше всего: поддержке, генераторах, приеме украинских беженцев.

"Но больше всего – оружие для защиты наших домов, школ, больниц, энергообъектов и их работников от российских ракет", — отмечала супруга Владимира Зеленского.

"Усталость от войны? Это именно то, чего хочет Россия. Она ожидает, что мир устанет от тревожных новостей. Это было бы как разрешение делать все, что ей заблагорассудится, – и не только с нами. Ведь эта война не просто нападение и противостояние. Это борьба противоположных мировоззрений. С нашей стороны это война за правду и человеческие ценности. За саму жизнь", — добавила именинница.

Напомним, Елена Зеленская в элегантном наряде посетила форум в Давосе.

Также Фокус писал о том, как отмечает Рождество семья президента Украины.