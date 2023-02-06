День народження Олени Зеленської. Найяскравіші обкладинки з першою леді України

За 2022 рік дружина Володимира Зеленського з'явилася на перших шпальтах кількох впливових світових видань.

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Олена Зеленська сьогодні, 6 лютого, святкує свій 45-й день народження. Пригадуємо найяскравіші обкладинки дружини президента України за 2022 рік.

Vogue

Влітку 2022 перша леді прикрасила головну сторінку американського Vogue. Іменинницю фотографувала знаменита Енн Лейбовіц, яка спеціально приїхала до Києва.

У столиці України Лейбовіц зняла Олену Зеленську в позі, яку згодом розкритикували в мережі. На думку користувачів, жінка не повинна так сідати. Проте значна кількість українців захистили першу леді та навіть запустили флешмоб, у якому закликати жінок сідати так, як їм подобається.

Олена Зеленська зазначала, що зовсім не шкодує про зйомку та критику громадськості, адже таким чином ще більше привертає увагу світу до війни в Україні.

[ + – ] Олена Зеленська на обкладинці Vogue

Saturday

У червні 2022 перша леді України з'явилася на обкладинці британського журналу Saturday у суворому образі на фоні охоронця зі зброєю.

Дружина президента позувала в коричневій сукні-міді на ґудзиках і чорних туфлях-човниках. На знімку в іменинниці був стриманий макіяж і розпущені хвилясті локони.

Зокрема перша леді позувала в сірому образі, а поруч з нею можна було побачити мішки, які захищають приміщення на випадок вибухів.

На одному зі знімків зафіксували зворушливий момент: президент узяв за руку свою кохану.

[ + – ] Олена Зеленська на обкладинці Saturday Фото: Olena Zelenska/Instagram

Фото: The Guardian

Time

Також влітку 2022 Олена Зеленська стала героїнею ще одного впливового журналу — Time. Вона постала на головній сторінці американського видання в чорно-білих тонах.

Зокрема іменинниця розповіла свою власну історію війни: як цей час переживає її родина. Перша леді зізналася, що тривалий час переховувалася з дітьми та не могла нормально спілкуватися з чоловіком, адже розмови могли прослуховуватися.

[ + – ] Олена Зеленська на обкладинці Time Фото: TIME

Elle

Наприкінці року український глянець Elle помістив на першу шпальту загальну картину року. На колажі зображений президент Володимир Зеленський з першою леді на фоні символів воєнного року — літака "Мрія", соняшника, відомих пам'ятників та українських захисників.

"Він особливий в усіх сенсах. Ми назвали його "Україна 2022" та присвятили його тому, яким став цей рік для нашої країни", — розповідали журналісти українського видання.

[ + – ] Олена та Володимир Зеленські на обкладинці українського Elle

Financial Times

Після звільнення ЗСУ Херсона у листопаді 2022 Олена Зеленська дала інтерв'ю виданню Financial Times, у якому вкотре звернула увагу іноземців до війни в Україні.

"Цей біль у новинах з України може втомлювати. Але, на жаль, ми не можемо вимкнути новини, адже тепер війна – наше життя. Моє найбільше побоювання – щоб люди за кордоном не звикали до того, що відбувається в Україні. Тому я не втомлюватимусь розповідати про це журналістам, на офіційних прийомах, щодня спілкуючись із колегами з-за кордону", — зазначала перша леді.

The Times

Під час візиту до Лондона у грудні 2022 сьогоднішня іменинниця дала інтерв’ю впливовому виданню The Times. Зокрема, перша леді відповіла на питання, чого Україна потребує від Британії найбільше: підтримки, генераторів, прийому українських біженців.

"Але понад усе – зброї для захисту наших будинків, шкіл, лікарень, енергооб’єктів і їх працівників від російських ракет", — зазначала дружина Володимира Зеленського.

"Утома від війни? Це саме те, чого хоче Росія. Вона чекає, що світ втомиться від тривожних новин. Це було б як дозвіл робити все, що їй заманеться, – і не лише з нами. Адже ця війна не просто напад і протистояння. Це боротьба протилежних світоглядів. Із нашого боку це війна за правду й людські цінності. За саме життя", — додала іменинниця.

Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному вбранні відвідала форум у Давосі.

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